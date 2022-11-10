Фонд Гейтса объявил о новом обязательстве

Согласно информации, опубликованной Фондом Гейтса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс недавно объявил о своем намерении инвестировать 1,4 миллиарда долларов США, чтобы помочь мелким фермерам справиться с последствиями изменения климата.

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Об этом заявил генеральный директор Фонда Гейтса Марк Сузман на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27).

Обязательство Фонда Гейтса будет финансировать ряд краткосрочных и долгосрочных инициатив в течение следующих четырех лет, чтобы помочь мелким фермерам в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии повысить устойчивость к изменению климата и поддерживать продовольственную безопасность.