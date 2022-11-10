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47 минут назад

Фонд Гейтса объявляет о новом обязательстве в размере 1,4 миллиарда долларов

FBM.ru

Согласно информации, опубликованной Фондом Гейтса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс недавно объявил о своем намерении инвестировать 1,4 миллиарда долларов США, чтобы помочь мелким фермерам справиться с последствиями изменения климата.

Фонд Гейтса объявил о новом обязательстве
Фото: FBM.ruFBM.ru

Об этом заявил генеральный директор Фонда Гейтса Марк Сузман на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27).

Обязательство Фонда Гейтса будет финансировать ряд краткосрочных и долгосрочных инициатив в течение следующих четырех лет, чтобы помочь мелким фермерам в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии повысить устойчивость к изменению климата и поддерживать продовольственную безопасность.

Финансирование будет направлено на вдохновляющие инновационные проекты под руководством африканских стран, включая создание парка климатически оптимизированных сельскохозяйственных проектов, разработку новых приложений цифровых технологий, поддержку климатически оптимизированных инноваций для мелких животноводов и поддержку женщин фермеров в полной реализации их потенциала.

Компании,Мелинда Гейтс,ООН,
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