Банк России вышел из капитала АО "МИнБанк"

"Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций акционерного общества "Московский индустриальный банк". Банк России больше не является его акционером. Не позднее мая 2023 года ожидается присоединение банка к ПАО "Промсвязьбанк" , - сообщил ЦБ.

Отмечается, что АО "МИнБанк" будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами. Также сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании непрерывности его деятельности.