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2 часа назад

Банк России вышел из капитала АО "МИнБанк"

ТАСС

Банк России вышел из капитала АО "Московский индустриальный банк" ("МИнБанк"), 100% акций перешли государству, следует из сообщения регулятора.

Банк России вышел из капитала АО "МИнБанк"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций акционерного общества "Московский индустриальный банк". Банк России больше не является его акционером. Не позднее мая 2023 года ожидается присоединение банка к ПАО "Промсвязьбанк", - сообщил ЦБ.

Отмечается, что АО "МИнБанк" будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами. Также сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании непрерывности его деятельности.

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