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2 часа назад

На российский рынок вышла компания Корпуса стражей исламской революции

Газета.Ru

Иранский производитель тракторов ITMCO, в ноябре начинает отгрузку своей техники в Россию. Об этом «Газете.Ru» рассказал официальный дистрибьютор иранского завода в РФ – компания «Жевель ИТМ».

На российский рынок вышла компания Корпуса стражей исламской революции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы в ближайшее время начинаем развитие дилерской сети по продаже иранских сельскохозяйственных тракторов марки ITMCO. Первые две машины модели ITM 1500 4WD доставлены в Россию для проведения сертификационных работ. Россия для иранской компании – первый европейский рынок, поскольку ITMCO в основном была ориентирована на Ближний и Средний Восток. Сама компания государственная, принадлежит Корпусу стражей исламской революции», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель ITMCO в России Евгений Жуков.

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Собеседник отметил, что заинтересованность в иранских тракторах уже проявили сельхозпроизводители Ленинградской области. В связи с этим уже есть договоренности о поставках техники местному дилеру. Трактор ITM 1500 оснащен четырехтактным дизельным двигателем мощностью 150 л.с., с крутящим моментом 650 Нм, максимальная производительность вала отбора мощности – 138 сил.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Иран и «АвтоВАЗ» могут договориться о совместном выпуске автомобилей.

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