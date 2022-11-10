На российский рынок вышла компания Корпуса стражей исламской революции

«Мы в ближайшее время начинаем развитие дилерской сети по продаже иранских сельскохозяйственных тракторов марки ITMCO. Первые две машины модели ITM 1500 4WD доставлены в Россию для проведения сертификационных работ. Россия для иранской компании – первый европейский рынок, поскольку ITMCO в основном была ориентирована на Ближний и Средний Восток. Сама компания государственная, принадлежит Корпусу стражей исламской революции», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель ITMCO в России Евгений Жуков.