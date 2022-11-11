Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи

«Что касается Binance, то эта биржа сыграла не последнюю роль в развитии данного конфликта. Случись это с традиционными биржевыми инструментами, Binance могла быть признана манипулятором рынка. Но поскольку криптовалютный рынок не подпадает под регуляторику рынка ценных бумаг, в отношении Binance не будет предпринято никаких мер. Мы наблюдали подобную ситуацию с [главой SpaceX] Илоном Маском в истории покупки машин за криптовалюту. Ситуация с FTX куда более сложная и трагичная, но она со всей очевидностью показывает, что криптовалютный рынок регулируется далеко не полностью, и риски инвесторов по-прежнему высоки», — заключила она.