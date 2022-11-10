В L’Oreal ответили на сообщения о возобновлении поставок в РФ

В L’Oreal опровергли сообщения о готовности французской компании возобновить поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий коммюник организации.

В заявлении L’Oreal называет информацию о возобновлении импорта продукции Giorgio Armani Beauty в Россию «ошибочной». В компании подчеркнули, что не изменили свою позицию и продолжают «строго» соблюдать санкции Евросоюза и США.

В пресс-службе модного дома Armani добавили, что временно закрыли в РФ все свои магазины, напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под собственным брендом и приостановили инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. В L’Oreal также заявили о прекращении сбыта большей части продукции своих собственных брендов в России за исключением основных товаров для ежедневного использования.