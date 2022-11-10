Ресторан KFC попал в скандал из-за нацистской рекламы

Сеть ресторанов быстрого питания KFC попала в скандал в Германии. Поводом стала неудачная рекламная акция в день годовщины еврейского погрома. Об этом сообщает Algemeiner.

«День памяти "Хрустальной ночи": побалуйте себя нежнейшим сыром с хрустящей курочкой», – говорилось в рекламной рассылке ресторана.

Такая акция вызвала волну негативной критики в социальных сетях, а также со стороны еврейских организаций.

Заместитель директора по европейским делам Антидиффамационной лиги резко раскритиковала действия KFC.

«Как можно быть настолько не в теме с "Хрустальной ночью", KFC? Как вам не стыдно!», – заявила она.

При этом отмечается, что сам ресторан уже принёс публичные извинения за неудачную рассылку.

Ночь 9 ноября 1938 года вошла в историю как «Хрустальная ночь». В эту дату по всей Германии прошли крупнейшие еврейские погромы с участием военизированных нацистских штурмовых отрядов, а также гражданских добровольцев.