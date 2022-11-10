Российским банкам угрожают штрафы из-за американского закона

Глава управления международного комплаенса Газпромбанка Сергей Линеенко заявил, что банки России могут столкнуться со штрафами из-за проблем с исполнением федерального закона США, который регулирует налогообложение иностранных счетов. Об этом сообщает Frank Media.

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«Проблема отзыва [уникального идентификационного номера] GIIN у финансовых институтов существует. После событий начала 2022 года [Служба внутренних доходов] IRS отозвал GIIN у многих финансовых компаний», – рассказал Линеенко.

Он уточнил, что IRS имеет возможность взыскать с банков налог в 30%.

Партнер «Б1» Мария Фролова добавила, что под этот налог будут попадать те доходы, которые банк получил из источников в США. К ним относятся и дивиденды по акциям.