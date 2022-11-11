Bloomberg: Маск заявил о возможном банкротстве Twitter

Предприниматель Илон Маск в ходе своего первого обращения к сотрудникам компании Twitter сказал, что предприятие может обанкротиться, если не будет приносить больше денег. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, бизнесмен, недавно ставший владельцем Twitter, сделал ряд суровых предупреждений сотрудникам компании. В частности, работникам следует готовится к 80-часовой рабочей неделе, сокращению привилегий в офисе вроде бесплатной еды. Кроме того, Маск запретил сотрудникам работать из дома.
Говоря о финансах Twitter и будущем компании, предприниматель сказал, что ей срочно нужно сделать из платной опции Twitter Blue за $8 продукт, за который люди захотят заплатить, учитывая отказ рекламодателей от сотрудничества с компанией. Однако, по словам собеседника Bloomberg, знакомого со стилем управления Маска, в прошлом миллиардер использовал угрозу финансового краха, пытаясь мотивировать работников.
27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.