ВТБ запустил трансграничные переводы в СНГ по номеру карты

Банк ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карт национальных платежных систем этих государств. Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Святослав Островский на площадке форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии. Провести транзакцию можно в мобильном приложении и интернет-банке "ВТБ онлайн". Для этого достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Средства поступят на счет мгновенно", - отметил он.
При этом будет фиксированная комиссия - 1% от суммы перевода (минимум 50 рублей). Лимиты по операциям составляют до 150 тыс. рублей в сутки и до 300 тыс. рублей в месяц, уточнил банкир.
Провести перевод можно в "ВТБ онлайн" для устройств Android и в интернет-банке.
В октябре ВТБ запустил сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные государства. Первой из таких стран стала Армения.