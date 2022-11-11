ВТБ запустил трансграничные переводы в СНГ по номеру карты

"Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии. Провести транзакцию можно в мобильном приложении и интернет-банке "ВТБ онлайн". Для этого достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Средства поступят на счет мгновенно", - отметил он.