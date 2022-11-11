Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
42 минуты назад

ВТБ запустил трансграничные переводы в СНГ по номеру карты

ТАСС

Банк ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карт национальных платежных систем этих государств. Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Святослав Островский на площадке форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

ВТБ запустил трансграничные переводы в СНГ по номеру карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии. Провести транзакцию можно в мобильном приложении и интернет-банке "ВТБ онлайн". Для этого достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Средства поступят на счет мгновенно", - отметил он.

При этом будет фиксированная комиссия - 1% от суммы перевода (минимум 50 рублей). Лимиты по операциям составляют до 150 тыс. рублей в сутки и до 300 тыс. рублей в месяц, уточнил банкир.

Провести перевод можно в "ВТБ онлайн" для устройств Android и в интернет-банке.

В октябре ВТБ запустил сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные государства. Первой из таких стран стала Армения.

Компании,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители