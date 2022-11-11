Банковскую систему Украины готовят к блэкауту

Банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии. Об этом со ссылкой на внутренний циркуляр Нацбанка сообщает украинское издание «Страна.ua».

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В циркуляре, который приводит издание, прописаны сценарии для 14 системно важных банков Украины. В нем отмечается, что стабильное обеспечение украинских регионов электричеством не гарантируется.

Национальный банк рекомендовал кредитным организациям закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных.

Также банкам рекомендовано «автоматически продлить сроки действия платежных карт, срок которых истекает в ноябре и декабре минимум на 3 месяца, рассмотреть возможность отмены комиссий за снятие наличных с карточек в дежурных отделениях» и «обеспечить бесплатный доступ к своим сетям Wi-Fi посетителям дежурных отделений».

Ранее в «Укрэнерго» предупредили о возможности блэкаута на Украине. По словам главы правления энергетической компании Владимира Кудрицкого, полное отключение света в стране зависит от того, насколько интенсивными будут ракетные обстрелы, при этом энергетики делают все, чтобы такого сценария не допустить.