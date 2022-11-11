Банковскую систему Украины готовят к блэкауту

Банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии. Об этом со ссылкой на внутренний циркуляр Нацбанка сообщает украинское издание «Страна.ua».
В циркуляре, который приводит издание, прописаны сценарии для 14 системно важных банков Украины. В нем отмечается, что стабильное обеспечение украинских регионов электричеством не гарантируется.
Национальный банк рекомендовал кредитным организациям закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных.
Также банкам рекомендовано «автоматически продлить сроки действия платежных карт, срок которых истекает в ноябре и декабре минимум на 3 месяца, рассмотреть возможность отмены комиссий за снятие наличных с карточек в дежурных отделениях» и «обеспечить бесплатный доступ к своим сетям Wi-Fi посетителям дежурных отделений».
Ранее в «Укрэнерго» предупредили о возможности блэкаута на Украине. По словам главы правления энергетической компании Владимира Кудрицкого, полное отключение света в стране зависит от того, насколько интенсивными будут ракетные обстрелы, при этом энергетики делают все, чтобы такого сценария не допустить.
С 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по украинской критической инфраструктуре. Атаки начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи — в Минобороны подчеркивали, что все назначенные объекты поражаются.