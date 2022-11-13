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2 часа назад

Маск заявил о возможном возобновлении продажи подписок Twitter Blue

Газета.Ruиещё 3

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продажа подписок Twitter Blue может возобновиться на следующей неделе.

Маск заявил о возможном возобновлении продажи подписок Twitter Blue
Фото: ТАССТАСС

«Вероятно, в конце следующей недели», — приводит РИА Новости ответ Маска на вопрос пользователя соцсети о возвращении Twitter Blue.

Данная платная подписка позволят пользователям получить для профиля «синюю галочку», которая ранее означала верификацию.

Ранее сообщалось, что компания Twitter приостановила продажу подписки Twitter Blue из-за распространения верифицированных фейковых аккаунтов.

Компании,Илон Маск,
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