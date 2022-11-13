Маск заявил о возможном возобновлении продажи подписок Twitter Blue

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продажа подписок Twitter Blue может возобновиться на следующей неделе.
«Вероятно, в конце следующей недели», — приводит РИА Новости ответ Маска на вопрос пользователя соцсети о возвращении Twitter Blue.
Данная платная подписка позволят пользователям получить для профиля «синюю галочку», которая ранее означала верификацию.
Ранее сообщалось, что компания Twitter приостановила продажу подписки Twitter Blue из-за распространения верифицированных фейковых аккаунтов.