ЦБ предрек банкам убытки

По итогам года банковский сектор вряд ли «выйдет на прибыль», несмотря на то, что убытки значительно сократились. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое заявление он сделал в кулуарах форума Finopolis.

«Отрицательный результат, он сократился [по итогам 10 месяцев], довольно прилично», - пояснил Данилов, констатировав при этом, что по итогам года банковский сектор «вряд ли выйдет на прибыль».

Центробанк планирует раскрыть годовой финансовый результат сектора, возможно, будут опубликованы данные и за 10 месяцев, отметил глава департамента банковского регулирования и аналитики.

После начала специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию, в том числе и в банковской сфере. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.