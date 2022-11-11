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46 минут назад

ЦБ предрек банкам убытки

Алиса Селезнёва

По итогам года банковский сектор вряд ли «выйдет на прибыль», несмотря на то, что убытки значительно сократились. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, пишет ТАСС.

ЦБ предрек банкам убытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление он сделал в кулуарах форума Finopolis.

«Отрицательный результат, он сократился [по итогам 10 месяцев], довольно прилично», - пояснил Данилов, констатировав при этом, что по итогам года банковский сектор «вряд ли выйдет на прибыль».

Центробанк планирует раскрыть годовой финансовый результат сектора, возможно, будут опубликованы данные и за 10 месяцев, отметил глава департамента банковского регулирования и аналитики.

После начала специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию, в том числе и в банковской сфере. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.

Несмотря на это, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с начала года чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета составила 50 млрд рублей и по итогам года он «восстановил прибыльность».

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