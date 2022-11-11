ВТБ представил сервис для операций с цифровым рублем

"ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis первым из российских банков представил прототип сервиса в мобильном приложении "ВТБ онлайн" по открытию и пополнению цифрового кошелька на платформе Банка России, а также переводу цифровых рублей между клиентами С2С [переводы между физлицами] и С2В [платежи от физлиц бизнесу]. Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году, - говорится в сообщении. - Открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении "ВТБ онлайн" можно будет в режиме реального времени. Следующим шагом станет оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом - с помощью переводов по QR-коду".