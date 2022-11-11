ВТБ представил сервис для операций с цифровым рублем

ВТБ представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis прототип сервиса по открытию кошелька в цифровых рублях через мобильное приложение банка. Сервис станет доступен в тестовом режиме для части клиентов в следующем году, сообщила в пятницу пресс-службе кредитной организации.
"ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis первым из российских банков представил прототип сервиса в мобильном приложении "ВТБ онлайн" по открытию и пополнению цифрового кошелька на платформе Банка России, а также переводу цифровых рублей между клиентами С2С [переводы между физлицами] и С2В [платежи от физлиц бизнесу]. Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году, - говорится в сообщении. - Открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении "ВТБ онлайн" можно будет в режиме реального времени. Следующим шагом станет оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом - с помощью переводов по QR-коду".
ВТБ также продемонстрировал сквозной сервис покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, который станет доступен клиентам уже в следующем году. Сервис полностью бесшовный и позволяет клиентам совершить покупку через привычное для них банковское приложение. Проект реализован совместно с платформой "Атомайз", уточнили в банке.
"Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки. Важно отметить одно из главных преимуществ Платформы цифрового рубля - это вывод платежей на совершенно новый уровень безопасности и прозрачности", - сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в рамках форума, цитирует пресс-служба банкира.
ЦБ РФ представил концепцию цифрового рубля в своем докладе в середине октября 2020 года. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.