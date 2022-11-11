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55 минут назад

Global Times: Крупнейший завод по сборке iPhone в КНР нуждается в 10 тыс. рабочих из-за вспышки COVID-19

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Завод тайваньского производителя электроники Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу нуждается в 10 тыс. новых сотрудниках после того, как часть рабочих покинула завод из-за крупной вспышки коронавируса, сообщили СМИ.

Китайский производитель iPhone столкнулся с дефицитом рабочих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщила газета Global Times со ссылкой на источники из отдела подбора персонала, крупнейший в мире завод по производству телефонов iPhone для восстановления производства решил привлечь рабочих, для чего ввел повышенные оклады для почасовых рабочих (4 доллара в час) и единовременные бонусы для вернувшихся на производство сотрудников (около 70 долларов), передает ТАСС.

Издание напоминает, что 2 ноября на территории завода объявили локдаун на фоне вспышки COVID-19. На завод Foxconn в Чжэнчжоу приходится около половины всего производства iPhone в мире.

Напомним, во вторник госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что Китай в последние недели захлестнула очередная мощная волна коронавируса, сейчас в медучреждениях лечатся почти в 30 раз больше инфицированных, чем год назад, за минувшие сутки власти выявили более чем 7,6 тыс. новых случаев заражения (включая бессимптомные) – максимальный прирост с начала мая.

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