Китайский производитель iPhone столкнулся с дефицитом рабочих

Завод тайваньского производителя электроники Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу нуждается в 10 тыс. новых сотрудниках после того, как часть рабочих покинула завод из-за крупной вспышки коронавируса, сообщили СМИ.

Как сообщила газета Global Times со ссылкой на источники из отдела подбора персонала, крупнейший в мире завод по производству телефонов iPhone для восстановления производства решил привлечь рабочих, для чего ввел повышенные оклады для почасовых рабочих (4 доллара в час) и единовременные бонусы для вернувшихся на производство сотрудников (около 70 долларов), передает ТАСС.

Издание напоминает, что 2 ноября на территории завода объявили локдаун на фоне вспышки COVID-19. На завод Foxconn в Чжэнчжоу приходится около половины всего производства iPhone в мире.