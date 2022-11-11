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2 часа назад

Экспорт товаров из ФРГ в Россию обрушился в сентябре на 53 процента

Российская Газета

Экспорт товаров из Германии в Россию рухнул почти на 53 процента, если сравнивать с сентябрем прошлого года, сообщило федеральное статистическое ведомство ФРГ. Товаров продано чуть больше, чем на миллиард евро.

Экспорт товаров из страны ЕС в Россию рухнул
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной этого ведомство называет санкции Евросоюза против России.

Отрицательная динамика наблюдается и в отношении импорта из РФ: он просел на 37,4 процента и составил 1,8 миллиарда евро.

Поставки нефти и газа из РФ в ФРГ сократились в сентябре на 49,8 процента по стоимости и на 69 процента в натуральном выражении.

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