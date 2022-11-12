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3 часа назад

Суд отклонил иск Дерипаски к Черногории

Елена Прошина

Апелляционный суд в Швеции вынес вердикт в пользу Черногории по иску российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает Global Arbitration Review - ресурс, посвященный новостям международного арбитража.

Суд отклонил иск Дерипаски к Черногории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Шведский суд отклонил предложение находящегося под санкциями российского олигарха Олега Дерипаски о возмещении иска против Черногории на сумму 600 миллионов евро», - говорится в бюллетене.

Суд отклонил аргументы о том, что Черногория унаследовала двусторонний инвестиционный договор, подписанный бывшей Югославией.

В декабре 2016 года Дерипаска подал иск к Черногории как физическое лицо. Бизнесмен считал, что власти страны незаконно экспроприировали его активы. Это алюминиевый комбинат Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) и связанное с ним бокситовое предприятие Niksic Bauxite Mine.

В октябре 2017 года Международный арбитражный суд в Стокгольме отклонил иск Дерипаски к правительству Черногории о взыскании компенсации в размере €600 млн за потерянные инвестиции в алюминиевый комбинат KAP.

В 2019 году суд вновь отклонил иск Дерипаски, признав соглашение о защите инвестиций, заключенное правительствами России и Союзной Республики Югославия (объединенное государство Сербии и Черногории до 2003 года), неприменимым к Черногории.

Ранее стало известно, что в США британскому бизнесмену грозит 20 лет тюрьмы за то, что он якобы помогал Олегу Дерипаске обходить санкции.

Компании,Олег Дерипаска,
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