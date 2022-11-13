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52 минуты назад

FT: Estee Lauder может купить Tom Ford 14 ноября

Вечерняя Москваиещё 1

Американская компания по производству косметики Estee Lauder может приобрести модный дом Tom Ford 14 ноября, сделка оценивается в 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

СМИ сообщили о возможной покупке Estee Lauder модного дома Tom Ford
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По информации издания, переговоры по покупке модного дома могут состояться уже 14 ноября. Для производителя косметики сделка станет самой крупной в своей истории. На данный момент компания обладает правами на изготовление косметики и парфюмерии Tom Ford, передает РБК.

28 октября американский предприниматель Илон Маск завершил процесс сделки по покупке компании Twitter и возглавил холдинг, владеющий одноименной социальной сетью. В этот же день предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру Twitter и заявило, что не намерено туда возвращаться.

До этого испанская группа компаний Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, подтвердила информацию о продаже бизнеса в России ливанской Daher Holding. На сегодняшний день сделка будет означать прекращение деятельности Inditex на территории РФ.

Компании,Илон Маск,
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