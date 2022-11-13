СМИ сообщили о возможной покупке Estee Lauder модного дома Tom Ford

Американская компания по производству косметики Estee Lauder может приобрести модный дом Tom Ford 14 ноября, сделка оценивается в 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По информации издания, переговоры по покупке модного дома могут состояться уже 14 ноября. Для производителя косметики сделка станет самой крупной в своей истории. На данный момент компания обладает правами на изготовление косметики и парфюмерии Tom Ford, передает РБК.

28 октября американский предприниматель Илон Маск завершил процесс сделки по покупке компании Twitter и возглавил холдинг, владеющий одноименной социальной сетью. В этот же день предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру Twitter и заявило, что не намерено туда возвращаться.