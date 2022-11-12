Глава Binance предупредил о крахе криптокомпаний

Тяжелый кризис в секторе криптовалюты может привести к краху нескольких компаний в ближайшие недели, заявил основатель и глава биржи Binance Чанпэн Чжао. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что накануне криптовалютная биржа FTX объявила о том, что ей требуется финансирование в размере до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами средств с биржи.

По оценке Чжао, рынок еще не прочувствовал все последствия кризиса вокруг FTX. Вместе с тем, они будут ощутимыми, вполне сопоставимыми с глобальным финансовым кризисом.

Он уточнил, что «FTX будет тонуть, и это повлечет за собой каскадный эффект», который скажется на компаниях, включенных в «экосистему».биржи.