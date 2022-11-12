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1 час назад

Глава Binance предупредил о крахе криптокомпаний

Илья Родин

Тяжелый кризис в секторе криптовалюты может привести к краху нескольких компаний в ближайшие недели, заявил основатель и глава биржи Binance Чанпэн Чжао. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава Binance предупредил о крахе криптокомпаний
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне криптовалютная биржа FTX объявила о том, что ей требуется финансирование в размере до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами средств с биржи.

По оценке Чжао, рынок еще не прочувствовал все последствия кризиса вокруг FTX. Вместе с тем, они будут ощутимыми, вполне сопоставимыми с глобальным финансовым кризисом.

Он уточнил, что «FTX будет тонуть, и это повлечет за собой каскадный эффект», который скажется на компаниях, включенных в «экосистему».биржи.

В конечном итоге, выразил надежду Чжао, криптовалютный сектор восстановится. Он добавил, что рынок якобы «вылечит сам себя».

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