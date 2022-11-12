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45 минут назад

ФРГ национализирует бывшую «дочку» «Газпрома»

Илья Родин

Еврокомиссия утвердила €225,6 млн для национализации правительством ФРГ компании SEFE, бывшей дочерней структуры «Газпрома». Об этом пишет ТАСС.

ФРГ национализирует бывшую «дочку» «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что SEFE принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище «Реден».

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В ЕК пояснили, что эта мера позволит Германии стать полноценным владельцем SEFE GmbH (ранее Gazprom Germania GmbH) заменив ООО «Газпром экспорт». В свою очередь, это позволит обеспечить безопасность поставок газа в ФРГ.

Ранее сообщалось, что ФРГ намеревается национализировать SEFE, которая в настоящее время находится под доверительным управлением правительства страны.

По данным агентства, так как национализация связана с интересами безопасности ФРГ, компенсация прежнему владельцу не предусматривается.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,
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