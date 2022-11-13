Мозамбик отправил на экспорт партию СПГ впервые в своей истории

Первая в истории Мозамбика партия сжиженного природного газа (СПГ) была отправлена на мировой энергетический рынок. Об этом сообщает портал Agence France-Presse.
«Наша страна сделала исторический шаг. Ожидается, что первая партия мозамбикского сжиженного газа поступит потребителям в странах Евросоюза», — отметил президент Мозамбика Филипе Ньюси.
По данным издания, первая партия СПРГ из Мозамбика была отправлена с плавучей платформы Coral South, которая подключена к шести подводным газовым скважинам. Они находятся на шельфовом месторождении в районе Ровума. При этом добыча в этом месте началась еще в июле.
В публикации добавили, что платформа может производить 3,4 млн тонн природного газа в год. Запасы участка оценили в 450 млрд кубометров газа.