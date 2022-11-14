Один из ключевых энергообъектов Украины серьезно поврежден

Один из ключевых объектов «Укрэнерго» серьезно поврежден. Это произошло на прошлой неделе и повлияло на электроснабжение ряда областей Украины, ситуация пока сложная. Об этом в соцсетях сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго», передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения. Там ежедневно вводятся плановые отключения электроэнергии, а также периодически прибегают к аварийным.