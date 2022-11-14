Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
54 минуты назад

Один из ключевых объектов «Укрэнерго» серьезно поврежден

BFM.RUиещё 8

Один из ключевых объектов «Укрэнерго» серьезно поврежден. Это произошло на прошлой неделе и повлияло на электроснабжение ряда областей Украины, ситуация пока сложная. Об этом в соцсетях сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго», передает ТАСС.

Один из ключевых энергообъектов Украины серьезно поврежден
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что речь идет о Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения. Там ежедневно вводятся плановые отключения электроэнергии, а также периодически прибегают к аварийным.

Зеленский: удары нанесены по критической инфраструктуре всей Украины

В «Укрэнерго» также сообщили, что сеть получила серьезные повреждения в районе киевского и харьковского энергоузлов. Власти призывают жителей экономить электроэнергию и не включать энергоемкие приборы, особенно в часы пиковых нагрузок. На прошлой неделе веерные отключения несколько раз объявлялись на территории всей Украины.

Компании,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители