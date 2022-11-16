Италия удерживает запланированные к поставке в РФ самолеты SSJ 100

"Часть самолетов из ранее планировавшихся к поставке в рамках ремаркетинга находятся в иностранной юрисдикции. Большая часть этих бортов физически находится за пределами России. Растущее с весны этого года количество санкционных ограничений, помимо прочего, серьезно препятствует их перемещению с территории ЕС в Россию для последующего ремаркетинга. Не менее пяти самолетов задержаны в Италии в рамках санкций, введенных после начала СВО", - сообщил собеседник ТАСС. При этом, по его словам, несколько самолетов уже удалось переместить в Россию, они проходят необходимые процедуры для передачи в авиакомпании, и два самолета будут переданы новым эксплуатантам уже в ближайшее время.

В марте сообщалось, что ОАК планирует поставить российским авиакомпаниям около 20 самолетов SSJ 100 в этом году. Тогда уточнялось, что на 19 самолетов у ОАК хватает иностранных запчастей и комплектующих для продолжения производства самолетов. Также планируется поставить авиакомпаниям ранее возвращенные самолеты. На этой неделе "Известия" сообщили, что планируется поставить только семь новых самолетов до конца этого года, еще три - со вторичного рынка. В этом году "Азимут" получил один новый самолет SSJ 100, Red Wings - два самолета со вторичного рынка. "Азимут" ожидает в этом году поставку еще двух машин, в том числе одной новой. Red Wings планирует получить два новых SSJ 100 в декабре, уточняли "Известия". Также новых самолетов ожидают в авиакомпании "Россия". В Минпромторге РФ изданию тогда уточняли, что действительно только один новый SSJ был поставлен в этом году, еще шесть машин находятся в центре поставок корпорации в Жуковском.