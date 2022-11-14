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1 час назад

На месте Helly Hansen откроются бутики под брендом Move

Sostav.ruиещё 2

Helly Hansen приняла решение полностью уйти из России. Компания передала свой бизнес в стране топ-менеджерам, которые планирует на месте магазинов Helly Hansen открыть сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move, сообщают «Ведомости».

Крупный производитель спортивной одежды ушел из России
Фото: UnsplashUnsplash

Детали сделки не раскрываются. Опрошенные изданием эксперты допускают, что сделка была безденежной или сумма была символической. Бизнес достался генеральному директору Игорю Рогановичу и юристу Андрею Карасеву. Сама компания в октябре переименована в «Ритейл РЦ».

«Ритейл РЦ» теперь планирует создать сеть Move, где будут представлены товары брендов Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor. «Ритейл РЦ» также подписала эксклюзивное дистрибуторское соглашение с итальянским брендом мужской одежды Dan John, добавляет Роганович. Первые точки Move появятся в московских торговых центрах «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон». В планах компании запустить до марта 2023 года еще 10 таких бутиков.

У Helly Hansen, которая занимается производством верхней и спортивной одежды, в России было 48 магазинов, из которых семь работали по франшизе. Выручка «Хелли Хансен» по итогам 2021 года составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 500,5 млн руб.

Компания объявила об уходе из страны ещё весной, но часть магазинов сейчас открыты для распродажи товарных остатков. В июле сообщалось, что Helly Hansen провёл ребрендинг российского подразделения — магазины сети начали менять вывески на «Хансен».

Компании,Игорь Роганович,Андрей Карасев,
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