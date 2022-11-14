Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100

Российские авиакомпании по итогам этого года получат меньше самолетов Superjet 100, чем ожидалось. Изначально речь шла о 19 самолетах, однако им направят лишь 10, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

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Отмечается, что два Superjet 100 уже поступили в парк Red Wings и один — «Азимута». До конца года перевозчикам будут предоставлены еще семь машин. Одна из них придет со вторичного рынка.

Весной в Минпромторге заявляли, что всего заказчикам в 2022 году передадут не менее 19 Superjet 100.

По словам гендиректора дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика, в этом году перевозчику снова не направят SSJ-100. Минпромторг подтвердил тот факт, что из новых Superjet в этом году поставили пока только один борт.

«В центре поставок корпорации "Иркут" в Жуковском находятся еще шесть произведенных новых самолетов, которые будут переданы эксплуатантам в ближайшее время», — указала пресс-служба министерства.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно программе SSJ-100, ожидается поставка около 10 новых самолетов. Сроки по оставшимся трем бортам не были названы.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российским авиакомпаниям предоставят свыше тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.