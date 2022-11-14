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48 минут назад

Названа самая выгодная франшиза в России

Lenta.ruиещё 1

Самой прибыльной и выгодной франшизой в этом году (с минимальным входом от пяти миллионов рублей) стал Fix Price. Об этом говорится в рейтинге Forbes. Инвестиции в открытие точки оцениваются в 5,8 миллиона рублей.

Названа самая выгодная франшиза в России
Фото: ТАССТАСС

Вторая по выгодности в России — «Додо Пицца» (инвестиции в открытие франчайзинговой точки составят в среднем 22 миллиона рублей). На третьем месте — Fit Service (6,3 миллиона). Среди франшиз с инвестиции в точку до пяти миллионов рублей лидирует лабораторная служба «Хеликс», а с вложениями до миллиона рублей — детская кибершкола KIBERone.

Самой популярной франшизой в этом году стал Ozon, под вывеской которого за январь-сентябрь открылось 2650 партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). На втором месте названа сеть продуктовых магазинов «Авокадо», которая приросла 1230 новыми магазинами. Самой невостребованной оказалась франшиза электронного справочника 2GIS — под этим брендом никто не захотел открыть партнерский бизнес.

Forbes оценивал франшизы по пяти показателям: средней годовой выручке одной точки, ROI (коэффициент доходности или убыточности бизнеса), сроку окупаемости, рентабельности и количественному приросту партнерской сети за девять месяцев 2022 года.

По итогам прошлого года Fit Service был на первом месте. Среди франшиз с инвестициями в открытие точки от пяти миллионов рублей в топ-3 также попали 2GIS и сеть детских садов Sun School.

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