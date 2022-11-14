Названы оставшиеся в России алкогольные бренды

В связи с началом проведения спецоперации на Украине, из России ушли ряд алкогольных компаний, однако есть и те, кто остался. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассказал РИА Новости, какие производители не собираются покидать российский рынок.

По его словам, зарубежные бренды крепких алкогольных напитков поделились на три типа: те, кто ушли, кто выжидают и кто остались. К последним относятся известные производители виски, рома, вермута.

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«Практически весь используемый в магазинах и ресторанах импортный крепкий алкоголь представлен рядом иностранных компаний. Каждая из них имеет свой собственный портфель брендов. У одних это всего несколько штук, у других – несколько десятков. Все эти компании поделились на три типа. Компании, которые ушли. Компании, которые выжидают. И компании, которые остались работать на российском рынке», - сказал Миронов.

Среди ушедших он назвал компанию Moët Hennessy, которая торгует шампанским Moët & Chandon, коньяком Hennessy, компанию Diageo, торгующую виски Johnnie Walker, ромом Captain Morgan, водкой Smirnoff, компанию William Grant&Sons, поставляющую джин Hendrick's, виски Grant's и Glendfiddich, а также компанию Brown-Forman, известную россиянам по виски Jack Daniel's и водке Finlandia. Эти производители полностью распустили свои штаты сотрудников в России и закрыли свои представительства.

Он также добавил, что есть компании, которые приостановили поставки, но выжидают. Среди них, к примеру: Rémy Cointreau, торгующий коньяком Rémy Martin, ликером Cointreau, бренди Metaxa и другие. Такие компании приостановили поставки, но весь штат сотрудников находится на месте и получает зарплату.