В России нашли замену принтерам HP и Canon

Китайский производитель Pantum и российская «Катюша» намерены заместить уход американских брендов Hewlett Packard (HP) и Canon на внутреннем рынке принтеров с помощью наращивания поставок собственной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По словам одного из собеседников, Pantum уже начал резко наращивать объемы поставок принтеров на российский рынок. До недавнего времени китайский производитель занимал по объему импорта в Россию (21%) одно из лидирующих мест наряду с американскими HP (27%) и Xerox (13%). Однако сейчас расклад сил поменялся в пользу азиатского игрока.

«В феврале доля HP (на российском рынке принтеров — «Газета.Ru») выросла до 38%, но затем положение всех иностранных вендоров ухудшилось: например, доля HP к сентябрю снизилась до 12%, Xerox — до 4%. Единственным исключением была Pantum, чья доля выросла до 67%», — заявил он.

По словам ведущего эксперта ITResearch Владимир Мироноса, еще одним возможным заместителем американской продукции на российском рынке принтеров может стать российская компания «Катюша», производственные мощности которой расположены в Зеленограде. Кроме того, не стоит забывать и о потенциале другой отечественной фирмы F+ imaging, которая располагает производством техники как в России, так и в Азии.