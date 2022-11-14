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1 час назад

РБК: китайский Pantum и российская «Катюша» захотели заменить россиянам принтеры HP и Canon

Газета.Ru

Китайский производитель Pantum и российская «Катюша» намерены заместить уход американских брендов Hewlett Packard (HP) и Canon на внутреннем рынке принтеров с помощью наращивания поставок собственной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В России нашли замену принтерам HP и Canon
Фото: PexelsPexels

По словам одного из собеседников, Pantum уже начал резко наращивать объемы поставок принтеров на российский рынок. До недавнего времени китайский производитель занимал по объему импорта в Россию (21%) одно из лидирующих мест наряду с американскими HP (27%) и Xerox (13%). Однако сейчас расклад сил поменялся в пользу азиатского игрока.

«В феврале доля HP (на российском рынке принтеров — «Газета.Ru») выросла до 38%, но затем положение всех иностранных вендоров ухудшилось: например, доля HP к сентябрю снизилась до 12%, Xerox — до 4%. Единственным исключением была Pantum, чья доля выросла до 67%», — заявил он.

По словам ведущего эксперта ITResearch Владимир Мироноса, еще одним возможным заместителем американской продукции на российском рынке принтеров может стать российская компания «Катюша», производственные мощности которой расположены в Зеленограде. Кроме того, не стоит забывать и о потенциале другой отечественной фирмы F+ imaging, которая располагает производством техники как в России, так и в Азии.

2 июня производитель техники Hewlett Packard (HP) объявил о своем уходе с российского и белорусского рынков. Это было обусловлено обострением геополитической обстановки в мире и относительно небольшими показателями выручки в этих странах. Так, в 2021 году бизнес в России принес компании только $1 млрд выручки — это около 1,6% от общего объема.

Компании,
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