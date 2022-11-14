«Лукойл» намерен изменить структуру управления компанией

Правление "Лукойла" рекомендовало акционерам на внеочередном собрании 5 декабря изменить устав компании и структуру управления, которая подразумевает введение должности главного исполнительного директора вместо президента, а также расширение полномочий совета директоров и упразднение правления. Об этом говорится в материалах компании к собранию акционеров.
Таким образом в "Лукойле" может появиться единый исполнительный орган без коллегиального, то есть правления. Эти меры направлены на повышение оперативности принятия решений.
Кроме того, вопрос назначения исполнительного органа и о прекращении его полномочий может перейти к компетенции совета директоров. Ранее этот вопрос утверждался на собрании акционеров.
Также предлагается заменить название должности главы компании: с президента на главного исполнительного директора.
Компетенция совета директоров может быть также расширена решением вопросов о приобретении компанией размещенных ею акций на организованных торгах.