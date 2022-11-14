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18 минут назад

Глава "Молдовгаза" отказался расторгать контракт с "Газпромом"

Газета.Ruиещё 1

Глава правления предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале заявил, что не видит причин для расторжения контрактов с «Газпромом».

«Молдовагаз» назвал условие для расторжения контракта с «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

«Действующий между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» контракт на поставку природного газа рассчитан на 5 лет. Его расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами, и в соответствии с определенными процедурами», — пишет Чебан.

Он напомнил, что отказ от поставок «Газпрома» может произойти только по правилам энергетического рынка Молдавии — только если условия другого поставщика будут выгоднее, чем у «Газпрома».

Таким образом Чебан прокомментировал заявления председателя молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы о том, что в 2023 году Молдавия «попрощается» с «Газпромом». Российской компании принадлежит 50% АО «Молдовагаз».

Компании,Вадим Чебан,Газпром,
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