«Молдовагаз» назвал условие для расторжения контракта с «Газпромом»

Глава правления предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале заявил, что не видит причин для расторжения контрактов с «Газпромом».

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«Действующий между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» контракт на поставку природного газа рассчитан на 5 лет. Его расторжение может быть обусловлено лишь заранее предусмотренными нормами, и в соответствии с определенными процедурами», — пишет Чебан.

Он напомнил, что отказ от поставок «Газпрома» может произойти только по правилам энергетического рынка Молдавии — только если условия другого поставщика будут выгоднее, чем у «Газпрома».