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1 час назад

Польша лишила «Газпром» прав на участок газопровода Ямал — Европа

Lenta.ruиещё 9

Польша лишила «Газпром» прав на участок газопровода Ямал — Европа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Власти Польши отберут долю «Газпрома» во владельце польского участка газопровода Ямал — Европа, компании EuRoPol GAZ. Решение о приобретении акций российской компании принял министр по вопросам развития и технологий республики Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности страны, пишет польское издание Parkiet.

Лишение «Газпрома» 48-процентной доли в проекте должно быть исполнено незамедлительно. Министр ввел внешенее управление в отношении доли российской компании для обеспечения работы совместного предприятия «Газпрома» с другим акционером — польской PGNiG. Это было необходимо, поскольку участие в проекте подразумевает перекрестное представительство главных акционеров, а в нынешней ситуации взаимодействие было невозможным, что блокировало принятие решений как правлением, так и собранием акционеров.

Протяженность газопровода Ямал — Европа превышает две тысячи километров. Он идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере и проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

В апреле 2022 года Польша ввела санкции против «Газпрома» в рамках деятельности EuRoPol GAZ. Акции компании в проекте были заморожены. В мае Россия ввела ответные блокирующие санкции против EuRoPol GAZ. Для «Газпрома» это означало запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Компании,Газпром,
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