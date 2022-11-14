Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
10 минут назад

Молдавия решила найти замену «Газпрому»

Илья Родин

Молдавия планирует заключить в 2023 году договор на поставку газа с новым поставщиком, который придет на смену «Газпрому», заявил в социальных сетях молдавский парламентарий Дмитрий Алайба. Об этом пишет РЕН ТВ.

Молдавия решила найти замену «Газпрому»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке Алайбы, жителей Молдавии ожидает тяжелая зима. Они тщательно готовятся к ней, запасаются шерстяными носками.

Депутат отметил, что Кишинев нашел новых поставщиков. Он добавил, что в следующем году Молдавия «попрощается с энергоносителями из России».

Уточняется, что он не сообщил, из какой конкретно страны будет поступать голубое топливо в молдавские хранилища.

В Молдавии пригрозили судом «Газпрому»

Глава России Владимир Путин уточнил ранее, что занял сторону Кишинева во время переговоров Молдавии с «Газпромом» о поставках газа.

Президент подчеркнул, что благодаря его вмешательству, договор был составлен с учетом пожеланий молдавской стороны.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители