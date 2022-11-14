Молдавия решила найти замену «Газпрому»

Молдавия планирует заключить в 2023 году договор на поставку газа с новым поставщиком, который придет на смену «Газпрому», заявил в социальных сетях молдавский парламентарий Дмитрий Алайба. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По оценке Алайбы, жителей Молдавии ожидает тяжелая зима. Они тщательно готовятся к ней, запасаются шерстяными носками.

Депутат отметил, что Кишинев нашел новых поставщиков. Он добавил, что в следующем году Молдавия «попрощается с энергоносителями из России».

Уточняется, что он не сообщил, из какой конкретно страны будет поступать голубое топливо в молдавские хранилища.

Глава России Владимир Путин уточнил ранее, что занял сторону Кишинева во время переговоров Молдавии с «Газпромом» о поставках газа.