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23 минуты назад

В магазинах закрываются фирменные отделы Apple

Лера Букина

В магазинах электроники исчезли бренд-зоны ушедших марок. На их местах появились «магазины-в-магазинах» производителей из ряда стран. Речь идет о Китае, Турции и других дружественных государствах, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Российские ретейлеры начали закрывать бренд-зоны Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместо витрины Apple в одном из магазинов «М.Видео» можно увидеть бренд-зону со смартфонами Xiaomi. Однако, как отмечается, продукция американской компании все еще продается в большей части точек данного магазина. Где-то все же необходимо узнать наличие смартфонов Apple у продавца.

По словам сотрудника одного из ретейлеров, в большинстве случаев бренд-зоны создаются при поддержке производителя. При отсутствии поставок и инвестиций в рекламу со стороны компании продавцы не хотят поддерживать данный формат, указал собеседник издания.

В Content-Review считают, что Apple и его покупатели не нуждаются в бренд-зонах. Продукцию бренда и так клиенты знают. Китайские марки все же нуждаются в продвижении, так как их знают меньше, полагают в компании.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что компания Apple намерена урезать производство смартфонов iPhone 14 как минимум на 3 млн единиц от начального плана на этот год. Это обусловлено сокращением продаж моделей iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Ожидалось, что компания выпустит 90 млн гаджетов.

Компании,М.Видео,Apple,
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