Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях

Согласно новым правилам, клиенты обязаны платить штраф за каждый возврат покупки по любой причине, в том числе в случае несоответствия размерной сетки. Известно, что сумма оплаты зависит от региона проживания. Так, например, жителям крупных городов придется отдать 50 рублей за единицу товара, а отдаленным населенным пунктам — от 100 до 150 рублей.