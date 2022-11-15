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14 минут назад

Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях

Lenta.ru

Маркетплейс Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях, желающих вернуть продукцию на склад. Соответствующая информация появилась на платформе ретейлера.

Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях
Фото: ТАССТАСС

Согласно новым правилам, клиенты обязаны платить штраф за каждый возврат покупки по любой причине, в том числе в случае несоответствия размерной сетки. Известно, что сумма оплаты зависит от региона проживания. Так, например, жителям крупных городов придется отдать 50 рублей за единицу товара, а отдаленным населенным пунктам — от 100 до 150 рублей.

Руководство Wildberries подчеркивает, что полученные за возврат средства идут на компенсацию обратной пересылки приобретенных изделий.

В октябре россиянам назвали потенциально опасные онлайн-услуги. Отмечалось, что наибольший риск столкнуться с обманом существует при использовании онлайн-банкинга и совершении онлайн-покупок.

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