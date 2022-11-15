Власти Польши опровергли конфискацию акций «Газпрома»

Власти Польши пока не национализировали доли "Газпрома" в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода Ямал - Европа, а только перевели их под принудительное управление. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

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"Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины, - сказал он. - Это будет возможно только после изменения конституции".

По словам пресс-секретаря, такой проект изменения основного закона есть в Сейме (нижней палате парламента).

"Мы готовы вынести его на голосование, но только в ситуации, если оппозиция заявит, что такой проект будет принят положительно. Пока такой декларации из уст представителей парламентских фракций не прозвучало", - уточнил Мюллер.

В понедельник министерство развития и технологий Польши сообщило, что в отношении компании "Газпром", внесенной в польский санкционный список, создана временная принудительная администрация. Она охватывает все доли "Газпрома" в компании EuRoPol GAZ. Как указало ведомство, это было необходимо для надлежащего функционирования EuRoPol GAZ, в том числе во избежание паралича принятия решений в этой компании и обеспечения безопасности критической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки газа.