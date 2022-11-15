Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях

Онлайн-ретейлер Wildberries решил ввести новые правила, которые принесут ему большой заработок. Схема связана с возвратом продукции на склад, сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что покупателям необходимо платить штраф за каждый возврат товара по любой причине. Это же касается и несоответствия размерной сетки.
На размер штрафа влияет регион проживания. Возврат единицы товара обойдется жителям крупных городов в 50 рублей, отдаленных населенных пунктов — в 100 — 150 рублей.
Как указывает сам Wildberries, деньги, полученные за возврат товара, идут на компенсацию обратной пересылки приобретенных изделий.
Ранее «Пятый канал» обратил внимание на то, что Wildberries списывает в несколько раз больше денег за товары, чем положено. Клиенты маркетплейса жалуются на потерю до 80 тысяч рублей при покупке бюджетной продукции. В частности, десятки тысяч рублей могут уйти на простую подставку для ноутбука. При этом отмечается, что выяснить, куда были вложены денежные средства, не удается.