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1 час назад

Wildberries нашел способ заработать на клиентах

Лера Букина

Онлайн-ретейлер Wildberries решил ввести новые правила, которые принесут ему большой заработок. Схема связана с возвратом продукции на склад, сообщает Lenta.ru.

Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что покупателям необходимо платить штраф за каждый возврат товара по любой причине. Это же касается и несоответствия размерной сетки.

На размер штрафа влияет регион проживания. Возврат единицы товара обойдется жителям крупных городов в 50 рублей, отдаленных населенных пунктов — в 100 — 150 рублей.

Как указывает сам Wildberries, деньги, полученные за возврат товара, идут на компенсацию обратной пересылки приобретенных изделий.

Ранее «Пятый канал» обратил внимание на то, что Wildberries списывает в несколько раз больше денег за товары, чем положено. Клиенты маркетплейса жалуются на потерю до 80 тысяч рублей при покупке бюджетной продукции. В частности, десятки тысяч рублей могут уйти на простую подставку для ноутбука. При этом отмечается, что выяснить, куда были вложены денежные средства, не удается.

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