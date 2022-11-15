Польша готова поменять конституцию ради конфискации активов «Газпрома»

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о готовности страны менять конституцию ради того, чтобы конфисковать активы «Газпрома» и передать на восстановление Украины, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что без такой корректировки реализовать данную инициативу не представляется возможным.
Мюллер указал на наличие такого проекта изменения конституции в сейме.
«Мы готовы его представить на голосование», - заявил он, подчеркнув, что это может быть сделано при условии, что оппозиция позитивно рассмотрит проект.
Пресс-секретарь правительства также отметил, что пока представители парламентских фракций не выражали готовности это сделать.
Кроме того, в правительстве подчеркнули, что пока долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz не национализировали. Ее передали во временное управление, добавили там.
Ранее сообщалось, что власти Польши ввели временное принудительное управление активами «Газпрома» на территории государства. Как стало известно, мера коснется всех акций, которые принадлежат «Газпрому» в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol GAZ.