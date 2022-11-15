Польша готова поменять конституцию ради конфискации активов «Газпрома»

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил о готовности страны менять конституцию ради того, чтобы конфисковать активы «Газпрома» и передать на восстановление Украины, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что без такой корректировки реализовать данную инициативу не представляется возможным.

Мюллер указал на наличие такого проекта изменения конституции в сейме.

«Мы готовы его представить на голосование», - заявил он, подчеркнув, что это может быть сделано при условии, что оппозиция позитивно рассмотрит проект.

Пресс-секретарь правительства также отметил, что пока представители парламентских фракций не выражали готовности это сделать.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что пока долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz не национализировали. Ее передали во временное управление, добавили там.