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55 минут назад

Estee Lauder планирует приобрести Tom Ford за $2,8 млрд

Sostav.ru

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder близок к заключению сделки по приобретению люксового бренда Tom Ford примерно за $2,8 млрд, включая долг, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Estée Lauder планирует приобрести Tom Ford за $2,8 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам одного из них, если переговоры не сорвутся, то о покупке объявят в ближайшее время. Для парфюмерно-косметической компании сделка станет крупнейшей в истории.

Как отмечают источники WSJ, сделка Estée Lauder с Tom Ford предусматривает передачу лицензий на производство очков и одежды бренда сторонним компаниям.

Впервые об интересе Estée Lauder к покупке Tom Ford сообщалось в августе этого года. В начале ноября WSJ сообщал, что владелец Gucci Kering ведёт активные переговоры о покупке Tom Ford примерно за $3 млрд. Однако переговоры с Kering не увенчались успехом, указывали источники издания.

Портфель брендов нью-йоркской корпорации Estée Lauder содержит более 30 марок, включая MAC, Clinique, La Mer, Aveda, Jo Malone, Aramis и собственно Tom Ford. В 2005 году компания заключила лицензионное соглашение с модным домом на разработку и глобальную дистрибьюцию для него парфюмерии и косметики линейки Tom Ford Beauty.

С начала 2022 года акции Estée Lauder подешевели на 40%.

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