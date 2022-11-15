Добыча «Газпрома» упала

Добыча газа «Газпромом» в период с начала года по 15 ноября составила 359,7 миллиарда кубометров, что на 19,2 процента меньше показателей того же периода в 2021 году, следует из сообщения компании.

Упал также спрос на газ компании на внутреннем рынке — на 5,9 процента, а экспорт в дальнее зарубежье сократился сразу на 43,4 процента, составив 93,2 миллиарда кубометров.

Выросли поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири», однако их конкретные объемы не приводятся. Известно, что общий годовой объем в 2023-м оценивается примерно в 22 миллиардов кубометров.

«Газпром» обратил внимание, что по состоянию на 13 ноября в подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы было закачано 69,7 миллиарда кубометров газа (плюс 1,1 миллиарда кубометров по сравнению с концом октября).