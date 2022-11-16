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1 час назад

Маск сообщил о переносе перезапуска подписки Twitter Blue

ТАСС

Перезапуск подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации, назначен на 29 ноября. Об этом в среду сообщил новый владелец Twitter Илон Маск на свой странице в сети.

Маск сообщил о переносе перезапуска подписки Twitter Blue
Фото: ТАССТАСС

"Перезапуск Blue Verified (т. е. синего значка подтверждения - прим. ТАСС) переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в надежности [подписки]", - написал он.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети, Маск уточнил, что "в новой версии изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации до тех пор, пока Twitter не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения".

Ранее компания приостановила продажу подписки из-за распространения фейковых аккаунтов в одноименной соцсети, выдаваемых за официальные страницы политиков и знаменитостей.

Компании,Илон Маск,
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