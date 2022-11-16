Маск сообщил о переносе перезапуска подписки Twitter Blue

Перезапуск подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации, назначен на 29 ноября. Об этом в среду сообщил новый владелец Twitter Илон Маск на свой странице в сети.

"Перезапуск Blue Verified (т. е. синего значка подтверждения - прим. ТАСС) переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в надежности [подписки]", - написал он.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети, Маск уточнил, что "в новой версии изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации до тех пор, пока Twitter не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения".