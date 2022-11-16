Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Компания Estee Lauder покупает бренд Tom Ford за $2.8 млрд.

Газета.Ru

Американская косметическая компания Estée Lauder приобретает модный дом Tom Ford. Об этом сообщает NY Times.

Estée Lauder купила модный дом Tom Ford
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder, в портфеле которого уже есть бренды MAC Cosmetics, Clinique, Aramis и DKNY, подписал соглашение о покупке модного дома Tom Ford. После сделки компания станет единственным владельцем бренда и его интеллектуальной собственности. Сообщается, что сумма сделки составит за $2,8 млрд.

Покупка модного дома Tom Ford станет самой крупной в истории компании Estée Lauder. По условиям сделки, основатель и генеральный директор бренда Том Форд продолжит работать в качестве креативного представителя до конца 2023 года.

О намерении Estée Lauder купить модный дом Tom Ford стало известно на прошлой неделе. Ранее его пытался приобрести французский холдинг Kering, который владеет брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и Brioni.

Компании,Том Форд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители