Estée Lauder купила модный дом Tom Ford

Американская косметическая компания Estée Lauder приобретает модный дом Tom Ford. Об этом сообщает NY Times.
Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder, в портфеле которого уже есть бренды MAC Cosmetics, Clinique, Aramis и DKNY, подписал соглашение о покупке модного дома Tom Ford. После сделки компания станет единственным владельцем бренда и его интеллектуальной собственности. Сообщается, что сумма сделки составит за $2,8 млрд.
Покупка модного дома Tom Ford станет самой крупной в истории компании Estée Lauder. По условиям сделки, основатель и генеральный директор бренда Том Форд продолжит работать в качестве креативного представителя до конца 2023 года.
О намерении Estée Lauder купить модный дом Tom Ford стало известно на прошлой неделе. Ранее его пытался приобрести французский холдинг Kering, который владеет брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и Brioni.