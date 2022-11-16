Estée Lauder купила модный дом Tom Ford

Американская косметическая компания Estée Lauder приобретает модный дом Tom Ford. Об этом сообщает NY Times.

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder, в портфеле которого уже есть бренды MAC Cosmetics, Clinique, Aramis и DKNY, подписал соглашение о покупке модного дома Tom Ford. После сделки компания станет единственным владельцем бренда и его интеллектуальной собственности. Сообщается, что сумма сделки составит за $2,8 млрд.

Покупка модного дома Tom Ford станет самой крупной в истории компании Estée Lauder. По условиям сделки, основатель и генеральный директор бренда Том Форд продолжит работать в качестве креативного представителя до конца 2023 года.