Ряд иностранных банков обсуждают продажу «дочек» в России

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что сейчас ряд иностранных банков обсуждает возможность продажи дочерних предприятий в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там есть ряд [иностранных игроков], периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией. К нам, в Центральный банк», — подчеркнул Моисеев.

Подробности предполагаемых сделок с участием «дочек» в России в настоящий момент нет. Число банков, готовых продать активы в РФ, не называется.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.