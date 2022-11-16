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1 час назад

Замглавы Минфина заявил, что несколько иностранных банков обсуждают продажу "дочек" в РФ

Газета.Ru

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что сейчас ряд иностранных банков обсуждает возможность продажи дочерних предприятий в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд иностранных банков обсуждают продажу «дочек» в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Там есть ряд [иностранных игроков], периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией. К нам, в Центральный банк», — подчеркнул Моисеев.

Подробности предполагаемых сделок с участием «дочек» в России в настоящий момент нет. Число банков, готовых продать активы в РФ, не называется.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В октябре стало известно, что «Ситибанк» собрался прекратить работу с корпоративными клиентами и призвал закрыть счета. По словам одного из финансовых юристов, все условия, услуги и договоры должны быть выполнены вплоть до истечения срока контракта.

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