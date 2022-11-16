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55 минут назад

СМИ: в России упал спрос на мебель

Лера Букина

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России сообщили о сокращении спроса на соответствующую продукцию в сравнении с прошлым годом, передает радиостанция «Говорит Москва».

СМИ: в России упал спрос на мебель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам гендиректора ассоциации Тимура Иртуганова, граждане стремятся больше экономить. Увеличивать объемы производства в таких условиях не совсем целесообразно, указал он.

По словам собеседника, специалисты мониторят потребности покупателей. Также Иртуганов отметил, что мебель не является товаром первой необходимости, поэтому покупку таких товаров россияне откладывают.

Согласно оценке ассоциации, по итогам девяти месяцев было продано мебели на 1% меньше, чем в 2021 году. Собеседник обратил внимание на то, что российская мебель — одна из лучших в мире по соотношению цена-качество.

Также, по словам гендиректора, уход с рынка зарубежных компаний и цены — «никак не связанный процесс». Он признал, что определенные марки задавали ценовые тренды. При этом, как уточнил Иртуганов, они их не диктовали.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что производитель корпусной мебели Mr.Doors намерен заняться изготовлением кроватей, диванов, пуфов в премиальном сегменте. Это связано с падением активности иностранных поставщиков мебели, указало издание.

Компании,
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