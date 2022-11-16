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1 час назад

Суд разрешил финской компании не платить «Газпрому» в рублях

Lenta.ruиещё 3

По решению арбитражного суда финская компания Gasum, закупающая газ у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром экспорт», не должна оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом компания заявила в пресс-релизе на своем сайте.

Суд разрешил финской компании не платить «Газпрому» в рублях
Фото: ТАССТАСС

«Согласно решению суда, Gasum не обязана платить ни в рублях, ни через предложенную процедуру оплаты», — указано в сообщении.

Стороны должны продолжить двусторонние переговоры по урегулированию ситуации с поставками.

Компания добавила, что поставки природного газа из России в соответствии с долгосрочным контрактом в настоящее время продолжены не будут.

Перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли в конце марта поручил президент России Владимир Путин. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов, в рублях и в евро, в Газпромбанке, который затем будет покупать рубли на внутреннем рынке. В ответ на требование сразу несколько стран и компаний заявили об отказе платить в соответствии с новыми правилами.

Gasum заявила об отказе платить за газ в российской валюте в конце мая и подала заявление в суд против «Газпром экспорта». Российская компания пообещала отстаивать свои интересы в арбитражном суде в споре с Финляндией и приостановила поставки.

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