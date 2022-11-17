Маск определился с преемником на посту гендиректора Tesla

Американский предприниматель Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора принадлежащей ему компании Tesla. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление члена совета директоров корпорации Джеймса Мердока.

Отмечается, что миллиардер выбрал человека, который заменит его в должности руководителя, несколько месяцев назад. Имя кандидата не разглашается.