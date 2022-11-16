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48 минут назад

Финская Gasum сделала заявление об оплате за российский газ в рублях

Лера Букина

Финская компания Gasum сообщила, что арбитражный суд вынес решение, в соответствии с которым она не должна в обязательном порядке платить за российский газ в рублях. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

Суд разрешил финской компании не платить «Газпрому» в рублях
Фото: ТАССТАСС

В сообщении говорится, что сторонам необходимо продолжать вести переговоры по вопросу урегулирования ситуации с поставками.

«Поставки природного газа из России в соответствии с контрактом Gasum на поставку в настоящее время продолжены не будут», - указано в публикации.

Весной текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Ранее «Газпрому» и китайской CNPC удалось договориться о переводе оплаты за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что новый механизм оплаты является взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением. Благодаря новому подходу проведение расчетов упростится, отмечал он.

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