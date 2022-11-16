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1 час назад

Илон Маск выдвинул сотрудникам «Твиттера» ультиматум

Чемпионат.com

Сегодня миллиардер Илон Маск заявил, что «Твиттер» должен стать более «хардкорным». Он предложил штатным сотрудникам или принять его видение развития соцсети, подтвердив согласие в отправленном бизнесменом письме, или уйти из компании.

Маск выдвинул сотрудникам «Твиттера» ультиматум
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если вы уверены, что хотите стать частью нового «Твиттера», пожалуйста, нажмите «Да» по ссылке ниже».

В письме Илона Маска сообщается, что те, кто не подпишет его до четверга, получат трёхмесячное пособие и оставят свои должности. По мнению Маска, сотрудники нового «Твиттера» должны работать интенсивнее и усерднее.

Илон Маск официально стал владельцем «Твиттера» в конце октября — он купил соцсеть за $ 44 млрд. Он практически сразу уволил несколько сотрудников, в том числе: предыдущего генерального директора Параг Агравалу, финансового директора Неда Сигала и генерального консультанта Виджая Гадде. Притом последняя активно критиковала миллиардера. Сейчас предприниматель набирает новых топ-менеджеров, а также успел ввести и удалить несуразную пометку верификации аккаунтов.

Компании,Илон Маск,
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