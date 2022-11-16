Маск выдвинул сотрудникам «Твиттера» ультиматум

Сегодня миллиардер Илон Маск заявил, что «Твиттер» должен стать более «хардкорным». Он предложил штатным сотрудникам или принять его видение развития соцсети, подтвердив согласие в отправленном бизнесменом письме, или уйти из компании.
«Если вы уверены, что хотите стать частью нового «Твиттера», пожалуйста, нажмите «Да» по ссылке ниже».
В письме Илона Маска сообщается, что те, кто не подпишет его до четверга, получат трёхмесячное пособие и оставят свои должности. По мнению Маска, сотрудники нового «Твиттера» должны работать интенсивнее и усерднее.
Илон Маск официально стал владельцем «Твиттера» в конце октября — он купил соцсеть за $ 44 млрд. Он практически сразу уволил несколько сотрудников, в том числе: предыдущего генерального директора Параг Агравалу, финансового директора Неда Сигала и генерального консультанта Виджая Гадде. Притом последняя активно критиковала миллиардера. Сейчас предприниматель набирает новых топ-менеджеров, а также успел ввести и удалить несуразную пометку верификации аккаунтов.