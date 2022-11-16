Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в социальных сетях, что возобновилась прокачка нефти в страну по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости».

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Дипломат пояснил, что техническим специалистам удалось быстро наладить работу трубопровода. В итоге, поставка черного золота возобновилась в направлении Венгрии.

Сийярто уточнил, что нефть временно поступает под низким давлением, но ремонтники трудятся над тем, чтобы возобновить поставки в обычном режиме.