Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в социальных сетях, что возобновилась прокачка нефти в страну по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости».
Дипломат пояснил, что техническим специалистам удалось быстро наладить работу трубопровода. В итоге, поставка черного золота возобновилась в направлении Венгрии.
Сийярто уточнил, что нефть временно поступает под низким давлением, но ремонтники трудятся над тем, чтобы возобновить поставки в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что поставки топлива в Венгрию по «Дружбе» прекратились. Это объяснялось падением напряжения.