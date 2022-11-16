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1 час назад

Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Илья Родин

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в социальных сетях, что возобновилась прокачка нефти в страну по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости».

Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат пояснил, что техническим специалистам удалось быстро наладить работу трубопровода. В итоге, поставка черного золота возобновилась в направлении Венгрии.

Польша заявила о возможных виновных в повреждении нефтепровода "Дружба"

Сийярто уточнил, что нефть временно поступает под низким давлением, но ремонтники трудятся над тем, чтобы возобновить поставки в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что поставки топлива в Венгрию по «Дружбе» прекратились. Это объяснялось падением напряжения.

Компании,Петер Сийярто,
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