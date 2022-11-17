Маск определился с преемником на посту гендиректора Tesla

Основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск выбрал своего потенциального преемника на посту гендиректора Tesla. Как сообщает Reuters, об этом рассказал член совета директоров компании Джеймс Мердок, однако имя преемника Маска он не назвал.

Некоторые инвесторы Tesla обеспокоены, сможет ли Маск должным образом выполнять свою роль генерального директора Tesla теперь, когда он управляет Twitter. Мердок сообщил, что Маск уже привлекал некоторых специалистов Tesla к работе в Twitter, и совет директоров следит за этой ситуацией.

Ранее сам Маск допускал, что некто может сменить его в Tesla. Он говорил, что намерен оставаться в компании до тех пор, пока может быть полезен.

«Честно говоря, я не хочу быть генеральным директором какой-либо компании», - отмечал он.

Бизнесмен говорил, что также рассчитывает найти нового человека, который возглавит Twitter.