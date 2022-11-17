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41 минуту назад

Руководитель Goldman Sachs в России покинет банк

Газета.Ru

Топ-менеджер российского филиала одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Тимоти Толкингтон, который в последнее время фактически оставался основным руководителем структуры, покинет свой пост и компанию. Об этом написало издание РБК со ссылкой на письмо из внутренней рассылки организации.

Руководитель Goldman Sachs в России покинет банк
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«После 17 лет работы Тим Толкингтон, соруководитель Goldman Sachs в России и странах Содружества независимых государств (СНГ) и руководитель отдела глобальных рынков в России и СНГ, уйдет из фирмы в конце года», — сказано в сообщении.

10 марта Goldman Sachs объявил об уходе из России, став первым крупным американским инвестбанком, который решил покинуть российский рынок. Тогда в структуре сообщили, что продолжат выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией.

На следующий день крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank сообщил, что прекращает свою деятельность в России.

В первой половине сентября агентство Reuters написало, что один из крупнейших американских банков Bank of America начал вывозить своих сотрудников из России в Дубай.

Компании,Тим Толкингтон,Bank of America,
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