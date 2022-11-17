ВТБ перешел на российские технологии по распознаванию QR-кодов

ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
"ВТБ начал использовать российское решение в процессе распознавания штрих-кодов. Технология позволит повысить качество и скорость считывания данных при платежах в "ВТБ онлайн", - сказали в пресс-службе.
В банке уточнили, что до конца года в приложении ВТБ также заработает функция распознавания данных банковских карт при переводах и пополнении счета.
В ВТБ также подчеркнули, что внедренное технологическое решение Smart Code Engine является собственной разработкой компании Smart Engines и включено в единый реестр российских программ.
"Обновление технологии по распознаванию баркодов и банковских карт в ВТБ Онлайн значительно сократит время и повысит удобство пользователей при совершении операций. Для корректной работы такого сервиса ключевую роль играет точность "прочтения" кода. Переход на новое решение повысит качество их распознавания даже на бюджетных моделях смартфонов, оснащенных камерой с низким разрешением. Интернет-банк мы обеспечили поддержкой Aztec-кодов, которые используются ФНС при отправке налоговых уведомлений. Теперь клиентский опыт работы в веб-версии станет еще более интуитивно понятным и удобным, по аналогии с мобильным приложением", - привела пресс-служба слова начальника управления "Платежи" банка ВТБ Руслана Новикова.
На прошлой неделе заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis сообщил журналистам, что банк довел долю отечественных технологий в своих системах до почти 60%.
В июле этого года старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов заявлял, что около 85% затрат банка ВТБ на программное обеспечение к 2024 году будет приходиться на российские разработки. Он указывал, что переход на импортонезависимые решения позволит сэкономить ВТБ порядка 30 млрд рублей.