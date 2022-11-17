ВТБ перешел на российские технологии по распознаванию QR-кодов

"Обновление технологии по распознаванию баркодов и банковских карт в ВТБ Онлайн значительно сократит время и повысит удобство пользователей при совершении операций. Для корректной работы такого сервиса ключевую роль играет точность "прочтения" кода. Переход на новое решение повысит качество их распознавания даже на бюджетных моделях смартфонов, оснащенных камерой с низким разрешением. Интернет-банк мы обеспечили поддержкой Aztec-кодов, которые используются ФНС при отправке налоговых уведомлений. Теперь клиентский опыт работы в веб-версии станет еще более интуитивно понятным и удобным, по аналогии с мобильным приложением", - привела пресс-служба слова начальника управления "Платежи" банка ВТБ Руслана Новикова.